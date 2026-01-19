Sheinbaum rechaza intromisiones aéreas de Estados Unidos en México

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que existan incursiones o vuelos militares de Estados Unidos dentro del espacio aéreo nacional y subrayó que no hay evidencia de operaciones de ese tipo en territorio mexicano.

Las declaraciones de la mandataria se dieron luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una advertencia dirigida a aerolíneas estadounidenses para extremar precauciones al volar en zonas cercanas a México, particularmente sobre áreas marítimas del océano Pacífico oriental y el Golfo de California, ante la posibilidad de actividades militares e interferencias en sistemas de navegación satelital.

Cuestionada por medios de comunicación en su llegada a San Miguel de Allende sobre esta notificación y la posibilidad de que implicara operaciones militares estadounidenses sobre México, Sheinbaum fue enfática al descartar cualquier intromisión aérea. Aseguró que no existen vuelos de ese tipo dentro del espacio aéreo nacional y que el tema no representa una situación de riesgo para el país.

El aviso de la FAA, conocido como NOTAM (Notice to Airmen), colocó el asunto en la agenda pública al advertir sobre posibles condiciones aeronáuticas peligrosas en regiones cercanas a México, lo que generó especulaciones sobre la presencia de actividades militares sin previo aviso. Sin embargo, el señalamiento se centró en zonas sobre aguas abiertas y no en territorio mexicano.

En este contexto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la notificación estadounidense es únicamente una medida preventiva dirigida a operadores aéreos, con el objetivo de reforzar la atención durante los vuelos en determinadas regiones, y precisó que no implica restricciones, cambios operativos ni riesgos para la aviación en México.