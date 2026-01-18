Llega nuevo camión recolector de basura a Cueramaro

Cuerámaro, Guanajuato.- En breve, el municipio de Cuerámaro fortalecerá el servicio de recolección de residuos sólidos con la incorporación de un nuevo camión compactador, acción que permitirá alcanzar cerca del 98 por ciento de cobertura en todo el territorio municipal, informó el Gobierno Municipal.

La adquisición de la nueva unidad forma parte de la estrategia para mejorar la calidad de los servicios públicos, particularmente en el área de limpia, que junto con panteones, mercados, rastro, alumbrado público, poda y recolección, integra una de las cinco coordinaciones prioritarias de la administración.

Actualmente, la cobertura del servicio de basura en Cuerámaro se mantiene alrededor del 90 por ciento, cifra que se incrementará significativamente con la implementación de nuevas rutas, especialmente en zonas donde existen asentamientos dispersos o viviendas aisladas que dificultan la recolección regular.

Autoridades municipales explicaron que algunos puntos no están considerados como comunidades formales, ya que se trata de casas alejadas y atomizadas, lo que hace prácticamente imposible llegar al cien por ciento; sin embargo, con el nuevo camión se busca atender de manera más eficiente estas áreas.

La unidad que llegará al municipio será un camión compactador de menor tamaño, diseñado específicamente para ingresar a comunidades y zonas donde los camiones grandes no pueden acceder, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la atención a la ciudadanía.

El nuevo vehículo será adquirido gracias a un proyecto aprobado a través del Fondo Ambiental, mediante un esquema de coparticipación 50-50, en el que el Gobierno del Estado aporta el 50 por ciento del recurso y el Municipio el restante.

De acuerdo con lo informado, el camión podría entrar en operación a finales del mes de enero, ya que actualmente se encuentra en proceso de recepción y seguimiento administrativo ante el fondo correspondiente.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Cuerámaro reafirma su compromiso de fortalecer los servicios básicos, atender las necesidades de las comunidades y mantener al municipio entre los mejor evaluados de la región en materia de recolección de basura.