Sheinbaum le dice a Trump “bueno vamos muy bien”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump para hablar sobre temas de seguridad

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump al detallar que se han disminuido las muertes y tráfico de fentanilo y sobre el tema del ingreso de soldados a nuestro país dijo que “insistió en que si nosotros pedíamos podían ayudar en otros temas, le dijimos bueno vamos muy bien, está la soberanía de México, fuer una conversación muy amable”.

Y puntualizó que 23 de enero tendrá una reunión, aunque se supone que en febrero podrían ingresar militares estadounidenses todo ello para “acabar” con los grupos considerados como terroristas, es decir, narcotraficantes.

