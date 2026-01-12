El Día de los Inditos en León: 150 años de una tradición viva

León, Guanajuato.- Cada 12 de enero, León revive una de sus tradiciones religiosas y populares más entrañables: “el Día de los Inditos”. Es la festividad de veneración a la Virgen de Guadalupe, pero en esta ciudad se dedica este día a que sean niños y niñas las protagonistas.

Esta costumbre se remonta al año 1876, cuando se instauró la práctica de vestir a niños y niñas como “Juandieguitos” e indígenas para acudir al Santuario de Guadalupe y presentarlos ante la imagen de la Virgen del Tepeyac.

La celebración surgió por iniciativa del Padre Pablo de Anda, quien propuso trasladar los festejos guadalupanos del 12 de diciembre al 12 de enero en el Santuario, para no opacar la solemnidad que el obispo José María de Jesús Diez de Sollano realizaba en la Catedral. Así, se reforzó la memoria de Juan Diego y su encuentro con la Virgen.

El 12 de diciembre suele ser día de serenatas y otros festejos en el que participan los adultos. A las y los peques se les dejó la fecha del mes después.

Desde entonces, las familias leonesas participan en una romería colorida y simbólica. Los niños portan canastillas, charolas y huacales con frutas, flores, alimentos y objetos de barro, como ofrenda y signo de gratitud. A los pequeños se les pintan bigotes con carbón, mientras que las niñas lucen trenzas y chapetes, recreando la imagen tradicional.

La calle Álvaro Obregón, camino al Santuario, se transforma cada año en un espacio de fiesta: puestos de buñuelos, tamales y atole, fotógrafos con recreaciones del Cerro del Tepeyac, y familias enteras que mantienen viva una tradición que une fe, identidad y memoria colectiva.

El Día de los Inditos es hoy una manifestación cultural a través de la religiosidad en León y una muestra de cómo las tradiciones populares fortalecen el tejido social de nuestra ciudad.

Si deseas investigar sobre este tema puedes agendar tu cita en el Archivo Histórico Municipal de León para consultar sus acervos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. o si lo deseas, acceder a su página web y descargar la Revista Memoria Leonesa No. 19 “El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y La Tradición de los Inditos”.