Abandonan bolsas negras con cuerpos en la carretera Silao-León

Silao, Guanajuato.- Restos humanos fueron abandonados en 3 bolsas negras en un predio baldío por la carretera federal Silao-León, atrás del Hotel One ubicado en Silao. Al parecer, el hallazgo fue evidenciado por caninos que empezaban a rasgar el plástico, se estiman al menos 3 víctimas.

Habitantes de la ciudad denunciaron las bolsas con contenido sospechoso al personal de seguridad, que llegó para acordonar el área. Las bolsas se encontraban entre el pasto seco y, según testigos, era evidente que se trataba de personas privadas de la vida, esto después de que perros callejeros trataran de abrirlas.

Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal custodiaron la escena mientras arribaba la Fiscalía del estado y el SEMEFO. Se espera que las autoridades identifiquen a las víctimas y se esclarezca el hecho.