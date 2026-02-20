Sheinbaum anuncia simplificación de apoyos a campesinos

Irapuato, Guanajuato.- Ante la protesta de campesinos durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destacaron puntos importantes en la atención de agricultores, como la implementación de la simplificación de requisitos para apoyos a medianos campesinos y acuerdos de largo plazo para evitar la importación de maíz y sostener una autosuficiencia alimentaria.

Hasta ahora, el gobierno lleva dos reuniones con productores agrícolas y compradores de maíz y este viernes se publica la simplificación de las reglas de operación para el apoyo acordado en noviembre de 2025.

A partir del próximo lunes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estará informando de la simplificación, así lo anunció Claudia Sheinbaum. Ello con el fin de que los medianos productores puedan recibir su apoyo de manera más eficiente, sobre todo en el Bajío, declaró la mandataria.

Para los pequeños productores se llevarán a cabo otro tipo de apoyos que, según la presidenta, se fortalecen este año. En adición, explicó que se está trabajando para formar un acuerdo de largo plazo tanto para el maíz como prioridad, pero también para granos como sorgo, trigo y frijol.

Sheinbaum habló de la caída de precios internacionales debido al clima lluvioso del año pasado, que aumentó la producción tanto en México como en otros países, disminuyendo el costo de tonelada de granos. Se hizo énfasis en la importación de un millón de toneladas de maíz blanco como uno de los problemas que enfrenta el país.

Para solventar la autosuficiencia alimentaria, el acuerdo entre grandes compradores y los productores para que la producción nacional sea comprada por las empresas, en adición a los apoyos.