Tensión y contrastes generó la visita de Claudia Sheinbaum, a Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un ambiente de tensión y contrastes se vivió en las afueras de la XII Región Militar de Irapuato, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su conferencia matutina.

Desde temprana hora comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del recinto militar grupos de simpatizantes identificados con el partido Morena, quienes portaban pancartas y lanzaban consignas de respaldo a la mandataria federal. Con banderas y mensajes de apoyo, celebraban la presencia de la presidenta en territorio guanajuatense.

Sin embargo, el ambiente no fue exclusivamente de respaldo. De manera paralela arribó un nutrido contingente de productores del campo provenientes de distintos municipios de la región. Los agricultores llegaron a bordo de varios tractores que estacionaron sobre la avenida Solidaridad, generando afectaciones momentáneas a la circulación vehicular y llamando la atención de automovilistas y peatones.

Los campesinos señalaron que su presencia tenía como objetivo visibilizar diversas problemáticas relacionadas con el sector agrícola, entre ellas apoyos al campo, costos de insumos y condiciones de comercialización. Portando sombreros, mantas y cartulinas, exigían atención directa de las autoridades federales.

A la par, un grupo de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social también se manifestó en el lugar, demandando mejoras en la atención médica y en los servicios que brinda la institución. Los inconformes expresaron su preocupación por la calidad del servicio y los tiempos de espera en clínicas y hospitales.

Conforme avanzó la jornada y mientras al interior se desarrollaba la conferencia matutina, los ánimos comenzaron a subir de tono en el exterior. Fue entonces cuando se registraron encontronazos verbales entre simpatizantes de la presidenta y agricultores, intercambiándose consignas y reproches.

Aunque el ambiente se tornó ríspido por momentos, no se reportaron personas lesionadas.

La visita presidencial dejó en evidencia la diversidad de posturas presentes en la región: por un lado, el respaldo político; por otro, las exigencias sociales de distintos sectores que buscan ser escuchados en el marco de la agenda federal.