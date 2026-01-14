Sentencian a homicida en SMA, golpeó y disparó a su víctima

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, como resultado del trabajo de investigación, se obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años dos meses de prisión en contra de HUMBERTO “N”, responsable del delito de homicidio, cometido en agravio de un hombre en el municipio de San Miguel de Allende.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se acreditó que los hechos ocurrieron el 12 de febrero de 2023, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la víctima arribó a bordo de una camioneta al exterior de una tienda ubicada en la comunidad de Moral Puerto de Nieto. En el interior del establecimiento se encontraba HUMBERTO “N”, quien al salir inició una discusión con el ofendido.

Durante el altercado, el hoy sentenciado sacó de entre sus ropas un arma de fuego, con la cual golpeó a la víctima con la cacha en la cabeza. Posteriormente, y a sabiendas de que la víctima no contaba con posibilidad alguna de defenderse, le disparó en el pecho del lado derecho, provocándole una herida que derivó en su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación sólida, con la que se logró demostrar la responsabilidad penal del acusado ante la autoridad judicial, culminando en una sentencia condenatoria de nueve años y dos meses, así como multas y reparación del daño, a favor de las victimas indirectas.