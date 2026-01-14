“Lorena Alfaro, dame una oportunidad”: Dani Flow pide estar en la Feria

Irapuato, Guanajuato.- El artista Dani Flow “ruega” por presentarse en la Feria de las Fresas este año. “Lorena Alfaro, dame una oportunidad. Voy gratis… tengo música para toda la familia”, afirmó el cantante, que lleva años despejando su agenda en esas fechas y esperando ser tomado en cuenta.

Dani Flow publicó en redes sus ‘ganas’ de poner en alto al municipio con su música en uno de los eventos más esperados del año y decir “FROM IRAPUATO, MAMI”, pese a que los ciudadanos sean “malinchistas”. Con repertorio como ‘La matraca’ y ‘Mesa que más aplauda’, planea encender a todo tipo de público, dejando de lado éxitos como ‘Martillazo’.

Cabe destacar que el irapuatense es conocido por polémicas tanto por una relación abierta con su esposa y novia, como por comentarios referentes a la pedofilia. Además de que las letras de sus canciones de reggaetón se destacan por enfocarse en temas de fiesta y sexualidad de manera explícita, una razón posible por la que aparentemente ha sido constantemente descartado del evento.