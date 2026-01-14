Sobreviven a volcadura agentes de las FSPE en carretera Guanajuato-Juventino

Un hombre y una mujer de la policía estatal fueron rescatados de una patrulla con daños irreparables; los involucrados no presentaron heridas de gravedad

Redacción Notus14 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Cuerpos de emergencia se movilizaron este miércoles por la mañana luego de recibir un reporte sobre un accidente que involucraba a dos agentes de las FSPE sobre la carretera Guanajuato-Juventino Rosas. Al parecer, se trata de un hombre y una mujer que fueron rescatados tras una volcadura, cuyas lesiones no resultaron de gravedad, pese a que la patrulla terminó con daños irreparables.

Bomberos, paramédicos, así como compañeros de las FSPE arribaron a la carretera rumbo a la Sauceda para auxiliar a los afectados, que se encontraban atrapados en una camioneta Chevrolet. Al valorarlos fueron trasladados al hospital en código verde.

Se desconoce la mecánica de los hechos, pero de manera extraoficial se apunta a que el presunto cansancio del conductor lo habría llevado a perder el control del vehículo. Las identidades de los policías estatales permanecen en anonimato, sin embargo, se investiga el móvil de incidente y se deslindarán responsabilidades.

