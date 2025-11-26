La Villa Navideña 2025 llenará de luz el Centro Histórico de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La magia de la temporada está por llegar al corazón de la ciudad. Una resbaladilla de seis metros de altura y un túnel sorpresa con experiencias inmersivas serán parte de las novedades que trae este año la Villa Navideña Fiestas de Paz 2025, un espacio creado para que las familias irapuatenses vivan momentos de unión, alegría y tradición.

Del 5 de diciembre al 6 de enero, la Villa llenará de luz y color el Centro Histórico, con nuevos atractivos y aquellos que ya se han convertido en parte esencial de estas fechas. Además, ofrecerá espacios renovados, actividades deportivas y presentaciones artísticas en el Foro Cultural, para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de una celebración hecha para todas y todos.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, destacó que la Villa Navideña es una fiesta que fortalece la convivencia familiar y el espíritu comunitario que distingue a Irapuato.

“Queremos que esta Villa sea ese punto de encuentro para las familias irapuatenses, para fomentar la sana convivencia, queremos ver a los papás jugando con sus niños, a los abuelos compartiendo con sus nietos, buscamos que este espacio promueva un tiempo de calidad, ese tiempo que nos permite mirarnos a los ojos y estrechar los lazos que nos unen. Estas fiestas de paz definitivamente son un llamado a la unidad en el núcleo, desde el núcleo de cada hogar”, resaltó.

Recordó también que esta celebración es incluyente: además de ofrecer entretenimiento para las familias, genera oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultas mayores, porque en Irapuato se reconoce el valor de cada persona y se trabaja para que todas y todos formen parte de esta temporada especial.

Gloria Cano de la Fuente, directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, compartió que se tendrán más de 200 actividades culturales, así como quienes utilicen el tradicional Carrusel, la Rueda de la Fortuna y el Trenecito deberán donar un juguete.

Los atractivos, inspiran a generar sonrisas y también contribuyen a una noble causa la cual, para este año, tiene como meta reunir más de 65 mil juguetes que serán entregados a niñas y niños en situación vulnerable.

Como parte del programa especial, el 14 de diciembre se realizará el evento deportivo Puños Navideños en la Plazuela Miguel Hidalgo, a partir de las 7:00 de la tarde, con una exhibición de box a cargo de Saracho Jr. También se presentará la exposición “Queridos Reyes Magos” en el Museo Salvador Almaraz, del 4 de diciembre al 30 de enero.

Por primera ocasión, la Villa Navideña integra al programa el desfile “La Magia de Santa”, organizado por Llevando Magia y Sonrisas A.C., que se llevará a cabo el 21 de diciembre. El desfile iniciará a las 7:00 de la tarde en la Calzada de Los Chinacos y recorrerá el bulevar Lázaro Cárdenas, avenida Guerrero, las calles Revolución, Ramón Corona, Manuel Doblado y Juventino Rosas, para incorporarse al bulevar Díaz Ordaz y concluir en Plaza Don Bosco.

La temporada navideña está por comenzar y, con ella, la oportunidad de compartir, convivir y fortalecer los lazos que hacen de Irapuato una comunidad unida.

Continuando con la tradición que llena de orgullo a Irapuato, el 5 de enero llega la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, organizada por el Patronato, que traerá la magia de ese momento especial para chicos y grandes.

La cartelera de eventos con fecha y horarios se puede consultar en las redes del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, así como en Gobierno de Irapuato y DIF Irapuato.