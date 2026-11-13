Sentencian a 11 años de cárcel a hombre por homicidio y robo en carretera en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años de cárcel en contra de Martín “N”, tras acreditar su responsabilidad penal en los delitos de homicidio y robo calificado registrados en el tramo carretero hacia este municipio.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas del viernes 5 de abril de 2024, cuando las víctimas circulaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Federal 45 con dirección a Irapuato.

Al pasar sobre unas piedras colocadas en la cinta asfáltica, el vehículo sufrió la ponchadura de un neumático, por lo que sus ocupantes se detuvieron a la altura de la colonia Juan Pablo II para realizar el cambio de la llanta.

Resolución judicial y reparación del daño

Mientras realizaban las maniobras mecánicas, Martín “N” arribó al sitio en una motocicleta y los amagó con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Luego de que una de las personas le entregara su teléfono celular, otro de los acompañantes le reclamó por el asalto, momento en el que el agresor accionó su arma de fuego y huyó del lugar, provocando la muerte inmediata de la víctima.

Tras la captura del implicado y el desahogo de las diligencias ministeriales, la autoridad judicial resolvió el caso mediante un procedimiento abreviado, dictando una pena privativa de libertad distribuida de la siguiente manera:

Homicidio: 10 años de prisión.

10 años de prisión. Robo calificado: 1 año de prisión.

Adicionalmente a la condena carcelaria, el juez impuso el pago de las multas establecidas por la ley y ordenó al sentenciado cubrir la reparación del daño en favor de los deudos y afectados por un monto superior al medio millón de pesos.