Arrancan pavimentación de calles en Monte Grande con inversión de 5.8 millones de pesos

Purísima del Rincón, Guanajuato.- La comunidad de Monte Grande, en Purísima del Rincón, contará con mejores vialidades luego del arranque de las obras de pavimentación en las calles Prolongación Aves del Paraíso y Laureles, que representan una inversión conjunta de 5 millones 882 mil 181 pesos.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el inicio de los trabajos junto con el presidente municipal, Roberto García Urbano. Las intervenciones beneficiarán directamente a 332 habitantes de 70 familias.

¿Qué trabajos realizarán en Monte Grande?

En la calle Prolongación Aves del Paraíso, entre Tulipanes y Centenario, se invertirán 3 millones 38 mil 839 pesos para construir mil 611 metros cuadrados de pavimento de concreto, 686 metros cuadrados de banquetas y 461 metros lineales de guarniciones.

También se instalarán 10 tomas de agua, 40 registros sanitarios y dos cajas de válvulas, además de realizar trabajos de renivelación de pozos de visita y señalización. Esta obra beneficiará a 190 personas de 40 familias.

Por otra parte, en la calle Laureles, entre Rosales y Azucena, se destinarán 2 millones 843 mil 342 pesos para pavimentar 260 metros lineales, con mil 444 metros cuadrados de concreto hidráulico.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de 180 metros de drenaje sanitario, 15 tomas de agua potable y la construcción de 30 registros sanitarios. Esta intervención beneficiará a 142 habitantes de 30 familias.

Ambas obras forman parte de la estrategia Manos a la Obra, impulsada por el Gobierno estatal para llevar infraestructura a los 46 municipios de Guanajuato, mediante un financiamiento de 4 mil millones de pesos.