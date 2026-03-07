Señalan actitud ‘prepotente’ de regidora de Morena durante visita a mercado en Silao

Silao, Guanajuato.- La regidora de Morena, Elizabeth Monreal Reyes, fue señalada por presuntamente protagonizar un altercado durante una visita a un mercado en el municipio de Silao, donde comerciantes y testigos afirmaron que la funcionaria llegó al lugar con una actitud confrontativa.

De acuerdo con versiones difundidas en el sitio, la regidora habría exigido la reapertura de piletas dentro del mercado para beneficio de algunos comerciantes, pese a que previamente se había señalado que estas representaban un posible foco de infección y la presencia de plagas, entre ellas mosquitos relacionados con enfermedades como el dengue.

Durante el encuentro, la edil solicitó dialogar con la directora de Mercados, quien accedió a sostener la conversación para atender la situación. Sin embargo, también se señaló que Monreal Reyes insistió en que un medio de comunicación documentara el momento.

En medio de la discusión también fue mencionado Carlos Barajas, quien habría intervenido en la situación en defensa de la regidora.

Cabe señalar que la información difundida corresponde principalmente a opiniones y testimonios de quienes presenciaron el hecho, por lo que cualquier señalamiento deberá ser aclarado por las autoridades o las personas involucradas.