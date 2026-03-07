Irapuato pone orden a zona comercial del Estadio Sergio León

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de mejorar la movilidad, garantizar la seguridad de las personas y fortalecer la imagen urbana, el Gobierno de Irapuato impulsa acciones de ordenamiento en la zona comercial ubicada en las inmediaciones del estadio Sergio León Chávez.

Estas acciones buscan asegurar que los espacios destinados a la circulación permanezcan libres, especialmente durante los días de partido, cuando se registra una mayor afluencia de visitantes y aficionados.

La directora de Desarrollo Urbano, Paola Frausto Reyes, explicó que la prioridad es ordenar el uso del espacio sin afectar la actividad comercial de los establecimientos que operan en la zona.

“Lo que buscamos es ordenar el uso del espacio, garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas, así como revisar que los establecimientos operen dentro del área que tienen autorizada, de manera que puedan continuar su actividad comercial sin afectar las áreas de circulación”, señaló.

Frausto Reyes destacó que mantener libres los pasillos permitirá mejorar las condiciones para quienes visitan el estadio, además de favorecer la movilidad y la seguridad de las familias que acuden a este punto de encuentro de la ciudad.

Entre los principales riesgos que se busca evitar se encuentran las obstrucciones en los pasillos de circulación, ya que durante eventos de alta afluencia, como los partidos de futbol, pueden generarse aglomeraciones que dificulten el tránsito de las personas.

La funcionaria municipal explicó que previamente se realizaron notificaciones a las y los comerciantes para informar sobre estas medidas, a fin de que respeten el espacio autorizado en sus permisos y mantengan libres las áreas destinadas al paso peatonal.

“Los pasillos son áreas comunes y su función principal es permitir el tránsito de las personas. Mantenerlos libres nos permite que la gente pueda circular con mayor seguridad, especialmente cuando hay alta afluencia”, explicó.

Asimismo, reiteró que el Municipio mantiene apertura al diálogo con las y los locatarios que tengan dudas o requieran orientación sobre estas disposiciones, quienes pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano para recibir atención directa.

La Directora General puntualizó que, por el momento, el proceso se encuentra en una etapa inicial de notificación; sin embargo, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones conforme al procedimiento administrativo correspondiente.

“Queremos que este espacio continúe siendo un punto de encuentro para las familias de Irapuato, pero en mejores condiciones de seguridad, movilidad y comodidad para todas y todos”, concluyó.