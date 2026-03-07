Planteles CECyTEG conmemoran el Día Internacional de la Mujer

León, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) conmemoró el Día Internacional de la Mujer en sus 56 Planteles, con una jornada de actividades recreativas, talleres de concientización y espacios de reflexión que destacaron la importancia del liderazgo femenino en la sociedad.

Durante la conmemoración, se reconoció a mujeres que han hecho historia como directoras, presidentas, gobernadoras y líderes sociales, reafirmando que “es tiempo de las mujeres” y que su participación activa es fundamental para la transformación de Guanajuato y de México.

La Directora General de CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, quien se ha consolidado como un referente académico y promotora del liderazgo juvenil, y la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, como impulsora de políticas públicas que fortalecen la igualdad de género, fueron mencionadas como figuras clave en la creación de iniciativas que inspiran a las nuevas generaciones de mujeres a abrirse camino en todos los ámbitos.

La jornada en los Planteles incluyó dinámicas culturales, talleres de sensibilización y espacios de diálogo que fortalecen la identidad y el reconocimiento de las mujeres como líderes, creadoras y agentes de cambio.