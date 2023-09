Senador Juan Pablo Adame exhorta a Senado a destinar recursos al combate contra cáncer

“Nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte”, soltó desde la tribuna Juan Pablo Adame este miércoles 6 de septiembre, tras rendir protesta como senador de la República ante un apoyo de legisladores del PRD.

Enfermo de cáncer de estómago, el exdiputado federal del albiazul, quien en los últimos 40 días casi no ha podido ingerir alimento, rindió protesta como senador, al menos por un día, gracias al gesto del coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien pidió licencia para que su suplente presentará una iniciativa y un punto de acuerdo en favor de los enfermos de cáncer.

“Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió; he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapias y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, dijo Adame, quien al terminar su discurso fue abrazado por la virtual candidata a la presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Este cáncer con todos sus padecimientos me ha traído cosas buenas y me ha dado la posibilidad de disfrutar la vida de una mejor manera. Las sonrisas de mis hijos, María, Rodrigo, Inés que ustedes conocieron hace algunos momentos, los abrazos de Eli que le daba a mi cuerpo sin fuerzas. Las manos de mis papás cuando me daban su bendición”, añadió.

Acompañado por su esposa y sus tres hijos pequeños, el hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, recibió el apoyo y el respaldo de los legisladores de todas las fuerzas políticas, quienes suscribieron su iniciativa y votaron a favor del punto de acuerdo.

“Sé lo que significa tu lucha, mi papá no logró sobrevivir a esa lucha, pero entiendo lo que pasa. Y quiero suscribir a nombre propio, de mi familia y de todos aquellos que tenemos a un ser amado en esa lucha. Pido suscribir tu iniciativa, Juan Pablo, y todo mi reconocimiento, expresó entre lágrimas la emecista Verónica Delgadillo.

La panista Alejandra Reynoso, sobreviviente de cáncer de mama, rememoró que un 17 de abril, cuando ella recibía su última quimioterapia, recibió un mensaje del senador Adame Castillo para preguntarle si la quimio y el catéter dolía: “Cómo olvidar ese momento y también el diálogo contigo, en tu fe, en tu fortaleza, en tu ancla, en tu ancla que lo son, lo han sido Ely, Rodrigo, María e Inés”, agregó.

La iniciativa propuesta por el senador Adame busca “dotar a las familias de un apoyo de manera subsidiaria para que, quienes padecen cáncer, puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que pagar la comida, tiene que pedir el día, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo o a alguien que está con este padecimiento”.

El punto de acuerdo exhorta a invertir más en los enfermos con cáncer el próximo año, a propósito de la discusión que del Presupuesto de Egresos de la Federación.