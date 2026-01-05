“El Niño del Tambor”: 20 años de magia sobre ruedas en la Cabalgata de Reyes

Irapuato, Guanajuato.- Entre luces, música y la emoción de miles de familias, uno de los carros alegóricos más esperados de la Cabalgata de Reyes en Irapuato vuelve a recorrer las calles con una historia que ya es parte de la tradición: “El Niño del Tambor”. Detrás de esta emblemática escenografía hay dos décadas de esfuerzo, creatividad y, sobre todo, amor por la ilusión infantil.

Margarita Rivas recordó que este carro alegórico nació hace aproximadamente 20 años, cuando junto a Loren Cervantes decidió sumarse a la cabalgata. “Es uno de los carros más emblemáticos, lo iniciamos hace unos 20 años y siempre va cambiando”, cuenta. Y es que, con el paso del tiempo, el protagonista también crece: el niño que personifica al Niño del Tambor se renueva generación tras generación.

A lo largo de estos años, al menos siete niños han encarnado a este personaje. El primero, recordó Margarita tras hacer memoria, fue Carlitos, sobrino de Loren. “Siempre tratamos de modificarle algo al carro para que no sea igual, que llame la atención”, explicó, destacando que cada edición busca sorprender al público.

Al inicio, el carro incluía pastores, niños pequeños y otros personajes; incluso llegaron a representar a la Virgen María y a San José, interpretados por familiares. Sin embargo, con el tiempo decidieron simplificar la escena para darle mayor protagonismo al mensaje central. “Para que luzca mejor, solo va el Niño del Tambor y el ángel, y pusimos borriquitos”, relató Margarita.

La chispa para participar en la cabalgata surgió a partir de una invitación. El anterior dueño del carro ya no tenía interés en continuar, pues sus hijos habían crecido. Fue entonces cuando Loren invitó a Margarita a sumarse al proyecto, inicialmente pensado para que sus sobrinos vivieran la experiencia. Lo que comenzó como un gesto familiar terminó convirtiéndose en un compromiso anual con la tradición.

Uno de los momentos que marcó a Margarita ocurrió en su primera participación, cuando solo apoyaban a otro contingente. Al pasar frente a las gradas, una niña la tocó emocionada y gritó: “¡La toqué, la toqué!”, como si hubiera estado frente a un Rey Mago. “Eso fue lo que me hizo participar”, recordó con emoción, convencida de que la magia de los Reyes se vive en pequeños instantes.

Cada año trae nuevos retos. Desde conseguir borregos o burros, hasta enfrentar imprevistos de último momento. “Anoche todavía no conseguíamos las borregas”, dijo entre risas, consciente de que el trabajo no termina cuando concluye el desfile: desmontar el carro y regresar a los animales también forma parte de la jornada.

Actualmente, solo seis personas participan en la realización del carro, gracias a que la estructura ya está definida y al uso de nuevas tecnologías como lonas impresas. Aun así, el esfuerzo no disminuye. “Los carros no están listos hasta el último momento, pero salen”, afirmó con la certeza que dan 20 años de experiencia.

Así, “El Niño del Tambor” no solo avanzará por las calles de Irapuato cada Día de Reyes; también recorre una historia hecha de recuerdos, desafíos y sonrisas, recordando que la verdadera esencia de la cabalgata vive en la ilusión que se comparte año con año.