Semáforo mal sincronizado provoca caos vial en el bulevar Arandas, en Irapuato

Conductores “denuncian” que la corta duración del verde en el Cuarto Cinturón Vial genera largas filas y congestionamiento

Gabriel Piña31 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Automovilistas que circulan diariamente por el bulevar Arandas, a la altura del Cuarto Cinturón Vial, han “denunciado” serios problemas de vialidad debido a un semáforo presuntamente mal sincronizado, el cual permanece en verde por muy pocos segundos, provocando congestionamientos y retrasos constantes.

De acuerdo con usuarios de la vía, la breve duración del semáforo impide el avance fluido de los vehículos, especialmente en horas pico, cuando el tráfico aumenta considerablemente. Esta situación genera largas filas, maniobras riesgosas y un ambiente de estrés entre los conductores.

Algunos automovilistas señalan que solo alcanzan a pasar dos o tres vehículos por cambio de luz, lo que ocasiona acumulación de autos y entorpece la circulación en uno de los puntos más transitados del municipio.

Los conductores han solicitado la intervención de Tránsito Municipal y del área de Movilidad, para que se revise y ajuste la sincronización del semáforo, a fin de mejorar el flujo vehicular y prevenir accidentes.

Los usuarios insisten en la urgente atención de las autoridades, ya que el problema se presenta a diario y afecta a cientos de personas que utilizan esta vialidad.

