“Rostiza” el fuego a fauna en incendio de pastizal en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El 22 de diciembre pasado, elementos del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMUB) acudieron a la zona de Los Cárcamos, ubicada al sur de la ciudad, a apagar el incendio de un pastizal. Ahí encontraron a ocho cachorritos y los rescataron: seis machos y dos hembras. Dos de los perritos presentaban quemaduras y uno de ellos estaba más afectado.

Ahora, este jueves pasado, acudieron a sofocar el incendio de un pastizal ubicado cerca del primer siniestro. Esta vez no hubo fortuna: varios animales resultaron calcinados, entre ellos una víbora.

Elementos de la corporación llegaron al lugar en la Unidad-08 a parte trasera de la Universidad Santa Fe. Llevaron a cabo maniobras de sofocación y extinción y lograron sofocar el fuego que alcanzó a afectar unas tres hectáreas, correspondientes a pasto bajo, pasto alto, basura y matorrales.

Al hacer labores de remoción de hierba quemada, encontraron a varios animalitos silvestres calcinados. Destacó una víbora que se escondió en su madriguera, pero el calor intenso la asó. El reptil y otras especies no corrieron la suerte de la perrita y sus cachorros, que fueron rescatados por los bomberos.

De ahí el llamado a no provocar los incendios de pastizal, pues además del riesgo para casas cercanas y la contaminación, está el peligro que corren las especies animales que integran microsistemas ecológicos en esos terrenos.