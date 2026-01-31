León: niño en logra escapar de del ataque mortal de su madre

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que obtuvo la vinculación a proceso de AMÉRICA NOEMÍ “N”, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio en razón de parentesco, en agravio de su hijo, en hechos ocurridos en la ciudad de León.

De acuerdo con la investigación, el 21 de enero de 2026, aproximadamente a las 22:57 horas, la imputada se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Cumbres de la Gloria, específicamente en la habitación del menor, quien dormía en su cama. En ese lugar, AMÉRICA NOEMÍ “N” utilizó un objeto punzocortante para someter y lesionar al niño, poniendo en riesgo su vida.

Posteriormente, la imputada se autolesionó con el mismo objeto, circunstancia que fue aprovechada por el menor para escapar de la habitación y pedir auxilio a familiares, quienes de manera inmediata lo trasladaron para recibir atención médica, acción que resultó determinante para salvaguardar su integridad.

Desde el primer momento, la Fiscalía actuó con firmeza y sensibilidad. Agentes de Investigación Criminal, personal médico, una psicologa, peritos y el agente del Ministerio Público, todos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía Regional “A”, llevaron a cabo la investigación, recabando datos de prueba sólidos que permitieron esclarecer los hechos.

Derivado de este trabajo coordinado, se llevó a cabo la audiencia de control de detención, y posteriormente la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra AMÉRICA NOEMÍ “N”, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva, garantizando así la protección de la víctima y el adecuado desarrollo del proceso penal.