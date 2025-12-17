Selección de natación de Guanajuato viajó a Monterrey

Los jóvenes guanajuatenses buscarán su boleto a la Olimpiada Nacional CONADE que se realizará en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La selección de natación de Guanajuato se alista para participar en el Nacional Curso Corto 2025, competencia que se llevará a cabo del 18 al 21 de diciembre en la ciudad de Monterrey, y que servirá como clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE.

La delegación guanajuatense estará integrada por más de 40 nadadoras y nadadores, quienes buscarán obtener los mejores resultados y asegurar su pase a la máxima justa deportiva juvenil del país, consolidando así el crecimiento y nivel competitivo que ha alcanzado el estado en esta disciplina.

Además, se dio a conocer que Guanajuato será sede de la final de la Olimpiada Nacional, en disciplinas como clavados, natación, natación artística y frontón, evento que reunirá a alrededor de 2 mil atletas y entrenadores provenientes de todo el país.

Al respecto, la gobernadora Libia Dennise García destacó la importancia de que el estado vuelva a albergar una competencia de esta magnitud, al señalar que “Guanajuato será la casa del talento deportivo nacional. Después de una década, abrimos de nuevo nuestras puertas para recibir a las y los mejores deportistas del país en disciplinas que nos llenan de pasión y orgullo”.

Así la delegación de Guanajuato buscará, en tierras regiomontanas, obtener la mayor cantidad de boletos para competir en la olimpiada nacional que se llevará a cabo en casa.

