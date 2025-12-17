Estados Unidos va por el Cártel Santa Rosa de Lima

Estados Unidos.- La Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) en Estados Unidos informó sanciones al Cartel Santa Rosa de Lima, reconociéndolo como una organización transnacional que opera bajo el mando del “Marro”, aún cuando éste lleva 5 años en prisión. El departamento acusó al cártel de afectar a compañías estadounidenses de petróleo y gas.

Esta medida de sanción consiste en bloquear todos los bienes e intereses de miembros del cártel que se encuentren en el país, además de que deben reportarse a la OFAC. Ello incluye propiedades directas e indirectas, individuales o colectivas que pertenezcan hasta un 50 por ciento a personas sancionadas.

La OFAC aseguró que José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” dicta instrucciones al grupo desde prisión a través de familiares y abogados. Asimismo ha ordenado alianzas con el Cártel Sinaloa para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó al violento Cártel de Santa Rosa de Lima, que obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo. Este cártel facilita un mercado negro transfronterizo de energía y socava a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural”, expuso la oficina.