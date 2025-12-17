Irapuato conmemora 202 años de Guanajuato como Estado Libre y Soberano

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades municipales, en compañía de instituciones educativas, llevaron a cabo un acto cívico para conmemorar el 202 aniversario de la conformación de Guanajuato como Estado Libre y Soberano, así como el Día de la Bandera del Estado de Guanajuato.

Durante el evento, Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento, recordó este momento histórico en el que el pueblo guanajuatense asumió la responsabilidad de decidir su propio destino, trabajar por su desarrollo y contribuir al crecimiento de la nación.

“El día de hoy realizamos este acto cívico con motivo del próximo 20 de diciembre, fecha en la que conmemoramos 202 años de Guanajuato como entidad federativa. Es importante que todas y todos conozcamos y valoremos las celebraciones que son propias de nuestro estado, ya que fortalecen el orgullo de ser guanajuatenses”, resaltó.

Gómez Cervantes destacó que Guanajuato es un estado extraordinario que ha sido clave en la historia nacional, al señalar que en esta entidad inició la lucha por la Independencia de México y que, desde entonces, ha sido sinónimo de valentía, esfuerzo y amor a la patria.

El 20 de diciembre de 2023 se emitió el Decreto Gubernativo número 147, con motivo de las celebraciones por los 200 años de la constitución de Guanajuato como Estado Libre y Soberano, mediante el cual se instituyó el 20 de diciembre de cada año como fecha oficial para conmemorar este hecho histórico.

Asimismo, conforme al Decreto Legislativo número 239, por el que se expidió la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno del Estado de Guanajuato, se establece en su artículo 16 el Día de la Bandera del Estado de Guanajuato, el cual se celebra también el 20 de diciembre.