Seguirá la semana con temperaturas cálidas sobre todo en zonas urbanas

Guanajuato, Guanajuato.– Luego de varias semanas de frío intenso, Guanajuato comienza a experimentar temperaturas cada vez más cálidas con algunas ráfagas de viento. Así lo informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel
Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG).
El académico explicó que, en los últimos días, se han registrado temperaturas relativamente elevadas debido a que el cielo se ha mantenido mayormente despejado con escasa penetración de sistemas frontales hacia el centro del país.
“Actualmente, predomina la presencia de sistemas anticiclónicos o de alta presión, los cuales propician cielos despejados, incremento en la velocidad del viento con intensidades de moderadas a fuertes, especialmente en zonas serranas, así como aire frío durante las primeras horas de la mañana y condiciones más cálidas
conforme avanza el día”, dijo.
Esquivel Longoria también indicó que, durante el día, se han alcanzado temperaturas cercanas a los 30 °C en zonas del centro y sur del estado, particularmente en áreas urbanas, como Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca y León, donde estas condiciones se mantendrán.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y 13 °C en la mayor parte del estado, mientras que en las zonas más elevadas se prevén registros entre 7 y 8 °C.
En Guanajuato capital, se percibirán variaciones térmicas, esto debido a las características topográficas del municipio, las cuales incluyen zonas serranas y áreas más bajas.
“En las zonas bajas, podrían alcanzarse valores cercanos a los 32 °C, especialmente en el sur del municipio, donde la concentración urbana y vehicular favorece un ambiente más cálido. Para el miércoles, existe la posibilidad de que la temperatura llegue hasta los 33 °C. En la zona serrana, las máximas oscilarán entre los 26 y 28 °C”, comentó Esquivel Longoria.
Asimismo, señaló que la probabilidad de lluvia en la entidad es muy baja, debido a la limitada presencia de humedad en la región. Por ello, el cielo permanecerá mayormente despejado sin precipitaciones.
Finalmente, adelantó que, entre sábado y domingo, podría presentarse un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h, condición moderadamente fuerte. Ante este escenario, recomendó el uso de abrigo durante las noches y primeras horas de la mañana.