Seguirá la semana con temperaturas cálidas sobre todo en zonas urbanas

Guanajuato , Guanajuato . – Luego de varias semanas de frío intenso, Guanajuato comienza a experimentar temperaturas cada vez más cálidas con algunas ráfagas de viento. Así lo informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel

Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG) .



El académico explicó que, en los últimos días , se han registrado temperaturas relativamente elevadas debido a que el cielo se ha mantenido mayormente despejado con escasa penetración de sistemas frontales hacia el centro del país.



“ Actualmente , predomina la presencia de sistemas anticiclónicos o de alta presión, los cuales propician cielos despejados, incremento en la velocidad del viento con intensidades de moderadas a fuertes, especialmente en zonas serranas, así como aire frío durante las pri meras horas de la mañana y condiciones más cálidas

conforme avanza el día ”, dijo.



Esquivel Longoria también i ndicó que , durante el día, se han alcanzado temperaturas cercanas a los 30 °C en zonas del centro y sur del estado, particularmente en áreas urbanas , como Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca y León, donde estas condiciones se mantendrán.



L as temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y 13 °C en la mayor parte del estado, mientras que en las zonas más elevadas se prevén registros entre 7 y 8 °C.



En Guanajuato capital , se percibirán variaciones térmicas, esto debido a las características topográficas del municipio , las cuales incluyen zonas serranas y áreas más baja s.



“ En las zonas bajas , podrían alcanzarse valores cercanos a los 32 °C, especialmente en el sur del municipio, donde la concentración urbana y vehicular favorece un ambiente más cálido. Para el miércoles , existe la posibilidad de que la temperatura llegue hasta los 33 °C. En la zona serrana, las máximas oscilarán entre los 26 y 28 °C ”, comentó Esquivel Longoria.