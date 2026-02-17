Entregan calle Morelos en Labor de Peralta con obra integral de servicios básicos

La nueva vialidad incluye drenaje, agua potable, electrificación, banquetas y alumbrado para mejorar movilidad y seguridad en la comunidad

Redacción Notus17 febrero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- La comunidad de Labor de Peralta vive hoy una verdadera transformación con la inauguración de la calle Morelos, una vialidad completamente nueva, encabezada por el Presidente Municipal, Job Gallardo, quien entregó una obra integral que mejora de manera significativa la calidad de vida de las familias.

Este proyecto no fue una rehabilitación: es una vía construida desde cero con la colocación de material de banco y la integración completa de servicios básicos. Se instaló red de agua potable, drenaje sanitario y electrificación, garantizando infraestructura funcional y duradera.

Además, la obra contempla 1,352 metros cuadrados de arroyo vehicular, 552 metros de banqueta, 433 metros lineales de guarniciones, así como la instalación de luminarias, brindando mayor seguridad, movilidad y una imagen urbana digna para la comunidad.

Hoy, Labor de Peralta no solo estrena calle: estrena conectividad, seguridad y mejores condiciones para el presente y el futuro de sus familias. El Gobierno Municipal continúa demostrando con hechos que cuando se trabaja con visión y compromiso, las obras sí cambian vidas.

Redacción Notus17 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información