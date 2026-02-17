Entregan calle Morelos en Labor de Peralta con obra integral de servicios básicos

Abasolo, Guanajuato.- La comunidad de Labor de Peralta vive hoy una verdadera transformación con la inauguración de la calle Morelos, una vialidad completamente nueva, encabezada por el Presidente Municipal, Job Gallardo, quien entregó una obra integral que mejora de manera significativa la calidad de vida de las familias.

Este proyecto no fue una rehabilitación: es una vía construida desde cero con la colocación de material de banco y la integración completa de servicios básicos. Se instaló red de agua potable, drenaje sanitario y electrificación, garantizando infraestructura funcional y duradera.

Además, la obra contempla 1,352 metros cuadrados de arroyo vehicular, 552 metros de banqueta, 433 metros lineales de guarniciones, así como la instalación de luminarias, brindando mayor seguridad, movilidad y una imagen urbana digna para la comunidad.

Hoy, Labor de Peralta no solo estrena calle: estrena conectividad, seguridad y mejores condiciones para el presente y el futuro de sus familias. El Gobierno Municipal continúa demostrando con hechos que cuando se trabaja con visión y compromiso, las obras sí cambian vidas.