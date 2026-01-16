SEG arranca el proceso de ingreso a Educación Media Superior 2026–2027

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) dio inicio al Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior para el ciclo escolar 2026–2027, con el objetivo de garantizar que todas y todos los estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria cuenten con una opción para continuar sus estudios en instituciones públicas del estado.

Esta acción se enmarca en los acuerdos alcanzados por la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), donde se determinó eliminar las fichas de admisión para bachillerato en todos los subsistemas públicos, tanto estatales como federales, en Guanajuato, a fin de asegurar un proceso transparente, sin costo y con igualdad de oportunidades, eliminando barreras económicas para las familias guanajuatenses.

Como paso inicial, del 15 de enero al 15 de febrero, las y los aspirantes deberán ingresar al SUREMS para confirmar o actualizar hasta diez opciones de bachillerato, de acuerdo con sus preferencias, en el portal oficial https://surems.seg.guanajuato.gob.mx/Account/Index.

Posteriormente, del 16 de febrero al 16 de marzo, deberán realizar su registro de ingreso directamente en la plataforma del subsistema o plantel de su elección. En este proceso ya no se realizará ningún pago por concepto de examen, y al concluir el registro se generará un comprobante que deberá conservarse.

Para el ingreso al Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato o al CECyT 17 del Instituto Politécnico Nacional, las y los aspirantes deberán consultar directamente las convocatorias publicadas en los sitios oficiales de dichas instituciones.

Como parte del proceso integral de admisión, el 20 de marzo se aplicará un examen diagnóstico cuyo propósito es identificar el nivel de dominio de los aprendizajes clave y orientar acciones de nivelación académica previas al ingreso al bachillerato. Este instrumento no constituye un examen de pase directo. Los resultados podrán consultarse a partir del 30 de abril en el SUREMS, lo que permitirá a las y los aspirantes reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad académica.

En los planteles con alta demanda podrán aplicarse criterios adicionales de asignación, entre ellos el resultado del diagnóstico. En caso de no ser asignado al plantel elegido, se considerarán las preferencias de bachillerato registradas con espacios disponibles, la cercanía del plantel al domicilio del aspirante y, en su caso, opciones mixtas o no escolarizadas.

Los resultados de admisión se publicarán el 19 de junio a través de los medios oficiales del plantel donde se realizó el registro de ingreso, y en caso de no haber sido aceptado, se podrá consultar en el portal del SUREMS, la opción de bachillerato asignado. Las y los aspirantes deberán acudir directamente a la institución correspondiente para realizar su inscripción y entregar los requisitos establecidos.

En este proceso participan más de 101 mil 612 estudiantes de tercer grado de secundaria en todo el estado, lo que refleja el alcance y la relevancia de esta estrategia para garantizar la continuidad educativa de las juventudes guanajuatenses.

Estas acciones responden a una encomienda de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz y consolidan un modelo de ingreso incluyente, ordenado y sin barreras económicas, que coloca en el centro el derecho a la educación y el futuro académico de las y los jóvenes de Guanajuato.

Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar www.seg.guanajuato.gob.mx, escribir al correo ingreso_mediasuperior@seg.guanajuato.gob.mx o comunicarse a los teléfonos 800 890 30 80 y 473 102 0200, extensiones 8021, 8033 y 8035, en un horario de atención de 08:30 a 16:00 horas.