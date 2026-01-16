Violencia en León: asesinan a 2 comerciantes en menos de un día

León, Guanajuato.- En menos de 24 horas un vendedor de tenis y un cerrajero fueron ultimados a balazos en León. El primero sobre el bulevar Vicente Valtierra el pasado jueves por la tarde; el segundo en el bulevar Antonio Madrazo, este viernes, a escasas calles de distancia.

La primera víctima se encontraba afuera de su local en la colonia el Coecillo, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta lo atacaron. El hombre fue identificado como César, de 26 años. El joven tenia un negocio de tenis ‘clon’ llamado “Sneakers” y según testigos, tenía ya varios años dedicándose a la venta de calzado.

Sobre el bulevar Antonio Madrazo, esquina con Medellín en la colonia La Carmona, la segunda víctima fue privada de la vida con una mecánica similar. David y su perrita Susy murieron en la “Cerrajería Márquez” y los presuntos responsables se dieron a la fuga. De acuerdo con la información, en el lugar se encontraban su hijo y sobrino, pero el único que recibió los impactos fue el dueño.

Las autoridades leonesas investigan los asesinatos. Sin embargo, especulaciones sobre probable cobro de piso surgen entre los habitantes. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.