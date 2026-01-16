“Tarjeta roja” a los Hijos de la Mermelada

Irapuato, Guanajuato.- Los grupos de animación “Hijos de la Mermelada” y “Freseros y Orgullosos” quedaron “expulsados” y no podrán asistir al próximo encuentro de Club Irapuato en el Sergio León Chávez.

Tras una resolución de la Comisión Disciplinaria hacia el Club Deportivo Irapuato se determinó que este, sería sancionado, derivado de los actos registrados tanto en el partido de ida de la pasada final frente a Jaiba Brava, como en el encuentro amistoso disputado ante Chivas, informó el propio organismo rector del fútbol.

Como parte de la resolución, se determinó que los grupos de animación no podrán asistir al primer partido como local de la Trinca Fresera, cuando el conjunto irapuatense reciba a Leones Negros en el estadio Sergio León Chávez. De manera específica, se estableció que los “grupos de animación” no entrarán al estadio Sergio León Chávez, medida que busca prevenir nuevos incidentes y garantizar el orden en las gradas.

Además de la restricción de acceso a los grupos de animación, la sanción contempla una multa económica para el Club Deportivo Irapuato; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las cifras correspondientes.

Ante esta situación, autoridades municipales hicieron un llamado a la afición fresera a conducirse con respeto y responsabilidad dentro y fuera del estadio, a fin de que la fiesta del fútbol continúe desarrollándose en un ambiente familiar y seguro en Irapuato. El exhorto es claro: apoyar al equipo con pasión, pero siempre dentro del marco del orden y el buen comportamiento.