Secundaria de San Miguel de Allende obtiene primer lugar mundial en torneo de lectura

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Más de 205 mil minutos de lectura colocan a la Escuela Secundaria Técnica No. 42, de San Miguel de Allende, como referente internacional en formación lectora, tras obtener el primer lugar mundial en el The Great Reading Tournament, certamen que reunió a instituciones educativas de distintos países y contextos.

La lectura se convirtió en una auténtica herramienta de transformación para sus estudiantes, quienes demostraron disciplina, constancia y pasión por aprender. Este logro es resultado del esfuerzo colectivo del alumnado de los turnos matutino y vespertino, que durante la competencia de lectura, consolidando un desempeño sobresaliente a nivel global.

Más allá de la cifra histórica, el triunfo refleja el fortalecimiento de habilidades clave como la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la expresión oral y escrita, así como el trabajo colaborativo, competencias fundamentales para su desarrollo académico y personal. Con este resultado, las y los estudiantes no solo pusieron en alto el nombre de su escuela y de Guanajuato, sino que confirmaron que la lectura abre puertas, amplía horizontes y transforma realidades.

El director del plantel, Ángel Hernández García, destacó que este resultado tiene su origen en el aula y en la confianza depositada en las y los estudiantes. “Esto que hoy celebramos nació como una plática entre docentes y estudiantes; y se convirtió en un reto que nuestras y nuestros jóvenes asumieron con compromiso. Hoy celebramos una meta alcanzada en lectura gracias a su esfuerzo”.

La Secundaria Técnica 42 superó a instituciones de Perú y Estados Unidos, posicionándose como número uno a nivel mundial, lo que confirma que la educación en Guanajuato, con acompañamiento docente y participación familiar, puede generar resultados de alto impacto y proyección internacional.

Durante la premiación, el promotor del torneo en México, Geoffrey Drayton, subrayó el valor de este logro para la vida de las y los estudiantes. “La Escuela Secundaria Técnica 42 es número uno en el mundo. Leer por gusto es una habilidad fundamental que impactará positivamente toda su vida”.

Por su parte, el Delegado Regional I de Educación, Armando Rangel Hernández, resaltó que este tipo de experiencias fortalecen el proyecto de vida de las y los jóvenes, al mencionar que “no solo celebramos un primer lugar; celebramos que nuestras y nuestros estudiantes tienen las herramientas para aspirar a una vida mejor. Porque la lectura es la puerta que les permite crecer y construir un mejor futuro”.

El impacto del proyecto trascendió el reconocimiento simbólico; ya que además de premiar a 2 estudiantes destacados con equipos de cómputo, la escuela recibió licencias gratuitas de acceso a una plataforma, con recursos de lectura en español e inglés, ampliando las oportunidades de aprendizaje para toda la comunidad escolar y fortaleciendo el desarrollo bilingüe del alumnado.

Este logro confirma que fomentar la lectura desde una visión comunitaria, participativa y centrada en el alumnado genera beneficios tangibles y replicables en otras escuelas. La experiencia de la Secundaria Técnica 42 demuestra que, cuando se apuesta por la lectura como eje formativo, se fortalecen no solo los aprendizajes, sino también la confianza, la motivación y las aspiraciones de las y los estudiantes.