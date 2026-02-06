Dos jóvenes son vinculados a proceso por agresión contra estudiante en León

León, Guanajuato.- Dos jóvenes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la agresión física contra un estudiante de la Universidad Iberoamericana, ocurrida en diciembre pasado en la ciudad de León.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos se registraron durante la madrugada del 27 de diciembre de 2025, entre las 02:30 y 03:00 horas, cuando la víctima salió de un establecimiento ubicado sobre la avenida Alud, en la colonia Jardines del Moral. Al encontrarse en el exterior del lugar, habría sido atacado en la cabeza por Christian Mauricio “N” y Diego Rafael “N”, lo que le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Tras recibir el reporte, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y realizó diversas diligencias, entre ellas el análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos y la identificación de los presuntos responsables. Con los elementos recabados, el caso fue judicializado y presentado ante un juez.

Durante la audiencia inicial, la autoridad jurisdiccional determinó la vinculación a proceso de ambos imputados como coautores del delito de lesiones calificadas. Asimismo, se les impusieron medidas cautelares que incluyen firma semanal, prohibición de acercarse a la víctima, al hospital donde permanece internado, así como a los testigos, además de la restricción para salir del país.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de pruebas.

La Fiscalía estatal reiteró que dará seguimiento al caso con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para la víctima y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.