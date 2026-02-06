Benefician a 297 planteles con el programa “Dignifica tu Escuela” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el firme compromiso de construir una paz duradera y mejorar el entorno educativo de la niñez y juventud, autoridades del Gobierno de Irapuato anunció la continuidad y el fortalecimiento del programa Dignifica tu Escuela.

Este programa ha registrado un crecimiento constante tanto en cobertura como en inversión, con el objetivo de garantizar que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, informó que durante el ejercicio fiscal 2025 se beneficiaron 297 planteles educativos, atendiendo necesidades prioritarias de las instituciones escolares del municipio.

“Hoy damos continuidad a uno de los compromisos que asumimos desde el inicio de esta administración: construir una paz duradera en nuestra ciudad. Esa paz se construye todos los días, en la casa y en la escuela, que es donde se fortalecen los valores y se forman personas comprometidas con su comunidad”, refirió.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, agradeció a la Alcaldesa por su compromiso con la educación y por impulsar programas que fortalecen la infraestructura escolar.

“Hoy realizamos la entrega de 8 mil metros cuadrados de malla sombra, 300 muebles de baño, 200 lavabos, 7 toneladas de cemento, 800 lámparas, 17 mil 840 litros de pintura, 250 estantes, 200 paquetes de material deportivo, 3 mil litros de impermeabilizante y 31 toneladas de pega piso. Acciones que, aunque pueden parecer sencillas, tienen un impacto profundo en la generación de entornos de paz”, destacó.

Una de las características principales de este programa es el esquema de corresponsabilidad, ya que el municipio proporciona los materiales y la comunidad educativa —docentes, madres y padres de familia— participa activamente en su aplicación y colocación.

Para la transformación de las escuelas, tanto en zonas urbanas como rurales, se realiza la entrega directa de insumos, atendiendo las necesidades específicas de cada plantel.

Josefina Barrera Sánchez, directora de la escuela rural Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad Rivera de Guadalupe, expresó su satisfacción con el programa, al señalar que se trata de una comunidad con más de 50 años de antigüedad que no había recibido apoyos de este tipo anteriormente.

A través de la Dirección de Educación y Juventudes, el Gobierno Municipal mantiene un diálogo permanente con las autoridades escolares, reconociendo que son ellas quienes mejor conocen las carencias diarias de cada institución. Al dignificar los espacios educativos, Irapuato apuesta por la formación de personas críticas, responsables y comprometidas con el futuro de la ciudad.