Secuestro virtual: madre e hijo fueron rescatados en León

León, Guanajuato.- Gracias a la confianza ciudadana y a la rápida intervención del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, se logró ubicar en corto tiempo a una mujer y a su hijo, víctimas de un intento de secuestro virtual.

La atención inmediata del grupo especializado permitió activar los protocolos de búsqueda e inteligencia, y posteriormente la localización segura de las víctimas, quienes fueron encontradas sanas y salvas.

El hecho fue atendido tras una llamada al número 800 TECUIDO (800 832 8436), donde se informó sobre comunicaciones extorsivas en las que delincuentes simulaban tener retenidos a familiares de la persona denunciante.

Durante las entrevistas, una mujer explicó que había recibido llamadas amenazantes en las que se le advertía falsamente que su número telefónico estaba vinculado con actividades criminales. Bajo esta manipulación, los responsables intentaron obtener dinero mediante engaño y presión psicológica, sin realizar ninguna privación física de la libertad.

Una vez ubicadas, las víctimas recibieron acompañamiento y orientación especializada por parte del Escuadrón Antiextorsión, que les explicó el modus operandi del secuestro virtual, una modalidad delictiva basada en la intimidación y el control emocional. También se les recomendó mantener contacto con las autoridades y presentar denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.