La Casa de las Artesanías celebra día de muertos

Los artesanos guanajuatenses invitan al Festival Artesanal que revive la tradición, en dónde participan más de 14 empresas

Redacción Notus1 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, invitan al Festival Artesanal de Día de Muertos, que se lleva a cabo en la Casa de las Artesanías de la capital hasta el 2 de noviembre.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa la comercialización de productos con la ‘Marca Guanajuato’ en el marco de las festividades para la generación y conservación de empleos de las familias que se dedican a esta actividad.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, titular de la Secretaría de Economía, resaltó que estos festivales brindan visibilidad a las y los artesanos del estado y generan nuevos canales de comercialización para sus productos.

En esta edición participan 14 empresas que presentan productos de agroalimentos, metalistería, bisutería, joyería, cuidado personal, fibras duras y semiduras, cerámica, alfarería, textil y cerería provenientes de los municipios: Celaya, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende.

La exhibición y venta de productos estará disponible en la Plaza de la Paz 14, en el centro de la capital, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Este tipo de eventos preservan las tradiciones, riqueza e identidad guanajuatenses, posicionando a Guanajuato como un referente nacional en la promoción de artesanías y reconfiguración de los sectores tradicionales.

Las piezas guanajuatenses son únicas, lo que les aporta un valor agregado significativo y contribuye a la prosperidad, así como al desarrollo cultural y económico del estado.

El Gobierno del Estado refrena su compromiso con los sectores tradicionales que son un pilar fundamental para la economía de las familias que se dedican a esta actividad.

Marca Guanajuato en la calle subterránea

Paralelamente, Marca Guanajuato llega a la séptima edición del Festival del Día de los Muertos “¡Vívelo en Guanajuato!”, hasta el 2 de noviembre en la calle subterránea con la participación de 20 empresas locales.

En el Túnel de la Tradición, tendrán presencia empresas de los sectores agroalimentario, artesanal, cuero-calzado, textil, confección, industrias en desarrollo y cuidado personal.

El espacio Marca Guanajuato será un punto de encuentro entre la cultura y la economía, donde cada pieza, sabor y diseño contará una historia de esfuerzo y orgullo que impulsa el bienestar de las familias guanajuatenses.

