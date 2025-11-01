La Casa de las Artesanías celebra día de muertos

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, invitan al Festival Artesanal de Día de Muertos, que se lleva a cabo en la Casa de las Artesanías de la capital hasta el 2 de noviembre.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa la comercialización de productos con la ‘Marca Guanajuato’ en el marco de las festividades para la generación y conservación de empleos de las familias que se dedican a esta actividad.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, titular de la Secretaría de Economía, resaltó que estos festivales brindan visibilidad a las y los artesanos del estado y generan nuevos canales de comercialización para sus productos.

En esta edición participan 14 empresas que presentan productos de agroalimentos, metalistería, bisutería, joyería, cuidado personal, fibras duras y semiduras, cerámica, alfarería, textil y cerería provenientes de los municipios: Celaya, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende.

La exhibición y venta de productos estará disponible en la Plaza de la Paz 14, en el centro de la capital, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Este tipo de eventos preservan las tradiciones, riqueza e identidad guanajuatenses, posicionando a Guanajuato como un referente nacional en la promoción de artesanías y reconfiguración de los sectores tradicionales.

Las piezas guanajuatenses son únicas, lo que les aporta un valor agregado significativo y contribuye a la prosperidad, así como al desarrollo cultural y económico del estado.

El Gobierno del Estado refrena su compromiso con los sectores tradicionales que son un pilar fundamental para la economía de las familias que se dedican a esta actividad.

Marca Guanajuato en la calle subterránea

Paralelamente, Marca Guanajuato llega a la séptima edición del Festival del Día de los Muertos “¡Vívelo en Guanajuato!”, hasta el 2 de noviembre en la calle subterránea con la participación de 20 empresas locales.

En el Túnel de la Tradición, tendrán presencia empresas de los sectores agroalimentario, artesanal, cuero-calzado, textil, confección, industrias en desarrollo y cuidado personal.

El espacio Marca Guanajuato será un punto de encuentro entre la cultura y la economía, donde cada pieza, sabor y diseño contará una historia de esfuerzo y orgullo que impulsa el bienestar de las familias guanajuatenses.