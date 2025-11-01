El cementerio de Notus

Políticos y ladrones

-perdonen la redundancia-

recibirán abundancia

de párrafos mamalones.

Preparen entretelones,

no se la pierdan por nada:

haremos con la versada

calaveras de terror

desde aquí hasta La Chingada

(que es el rancho de Obrador).

Que se prepare el gobierno,

que esperen los diputados,

los jueces y magistrados;

arderán en el averno

tiznados con fuego eterno.

Por su proceder marrano

y su pensamiento vano,

con su trinche, los diablillos

los castigarán por pillos,

ensartados por… la mano.

Libia Dennise

Aquí se acabó tu suerte,

a Libia gobernadora

le sentenció, retadora,

la muy miserable Muerte.

Se quedó, la pobre, inerte

sin sonrisa ni optimismo.

En el fondo del abismo

yace triste e infeliz:

la enviaron en un veliz

al infierno del panismo.

Samantha Smith

A Samantha Smith, la Flaca

Le hizo su festival:

Y su destino fatal

fue convertirla en calaca

que en medio de una resaca

de tequila con café

éste su castigo fue:

sin trámite ni permiso,

la enterró junto al macizo

del Klan de la Santa Fe

La corrupción en el PAN

Aserrín, aserrán,

Se hacen ricos los azules,

Ah, que cínicos gandules:

piden PAN

y les dan.

Mas la Muerte, tenebrosa,

sentenció así la cosa:

una mano va al rosario

y la otra va al erario.

y todo el cuerpo a la fosa.

La corrupción en Morena

La cuarta transformación

robaba con frenesí,

muy al estilo del PRI

y del panismo ramplón.

¡Cuándo méndigo ladrón!

Y se decían diferentes

la bola de pe..nitentes;

les sentenció la Huesuda,

“para que no quepa duda:

a mí me pelan los dientes”.

Los bloqueos de campesinos

Bloquearon la carretera

Por precios de garantía

Y lucharon con porfía

junto con la Calavera,

que los apoyó, matrera:

Aquí no vale monserga,

tendrán un castigo eterno:

Diputados, senadores,

-Vil bola de vividores-

son enviados a… al averno.

La Muerte desaparecida

Rondaba la Calavera

por campos de Villagrán.

Buscaba con gran afán

en nutrida balacera

a quien llevarse a la tierra.

Oh, Huesuda malnacida,

¿qué será de nuestra vida?:

en la tierra de matones

y clandestinos panteones

estás desaparecida.

Llegó la Flaca malsana,

con cizañosa porfia

al patio de Valenciana

en pos de filosofía.

En su corazón latía

su violencia promisoria

y con su guadaña hacía

cachitos a los de historia.

Y así le dio sepultura

a esa banda tan letrada,

de teorías embadurnada,

bañada en literatura.

Pero llegó un tipo curro

que pronto la fue a tunar,

ya que la puso a fumar

algo que le llaman “churro”.

No tiene ningún apuro

En ese lugar siniestro,

Y ahora dice con susurro:

“qué buena onda, maestro”.