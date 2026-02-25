Secuestran a policías de Yuriria y horas más tarde los dejan en libertad

Valle de Santiago, Guanajuato.- Tres policías municipales de Yuriria fueron privados de la libertad este miércoles por la mañana cuando se dirigían al municipio. Horas más tarde, se informó que ya fueron localizados sanos y salvos, aunque el municipio no ha emitido información oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron subidos a la fuerza a camionetas en la comunidad Pozo de Aróstegui, Valle de Santiago. Los familiares de uno de los policías llamaron al sistema de emergencias luego de que hombres armados que se trasladaban en al menos 3 camionetas blancas bloquearon el paso del Chevy en el que se encontraban los elementos de seguridad, llevándolos a rumbo desconocido.

Seguridad de los tres niveles arribó al lugar para realizar un operativo de búsqueda en zonas aledañas a la comunidad. Alrededor del mediodía, fueron encontrados en Jaral del Progreso y llevados a la Secretaría de Seguridad del mismo municipio, como medida preventiva.

Cabe destacar que comunidades como San Francisco y San Miguel el Alto, pertenecientes también a Valle de Santiago, suspendieron clases por presuntas cartulinas con mensajes correspondientes al crimen organizado.