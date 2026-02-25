“Activista de Silao; ni la asociación es de él”: Rogelio Santoyo

Silao, Guanajuato.- En Silao apareció el morenista, Rogelio Fabián Santoyo ex secretario de ayuntamiento, Guevara como un aparente activista bajo el movimiento Silaoenses Unidos Contra la Corrupción, aunque al parecer “usurpó” el nombre. Aunado a las actividades del silaoense también le aparecieron varios procesos legales entre ellos, el de presunto peculado, ejercicio ilícito del servicio público y posibles conductas vinculadas a triangulación de recursos.

El 15 de febrero del año 2023, el ex alcalde morenista Carlos García Villaseñor, declaró al periódico Correo sobre Rogelio Santoyo que “hay una marcada pérdida de confianza de un servidor (Carlos García) al secretario, porque él (Santoyo) está haciendo un grupo (de oposición). Lo dije ayer (martes en el Cabildo), un grupo de personas que están provocando una situación ya de golpeteo hacia la administración”.

El 9 de mayo del año 2023, Rogelio Santoyo “renunció” al cargo de secretario de Ayuntamiento, luego de un conflicto público con el alcalde Carlos García, en el que se hicieron señalamientos del presunto desvío de alrededor de cuatro millones de pesos a una cuenta bancaria en Estados Unidos, realizada por el entonces tesorero municipal, Mauricio Verver y Vargas, pero auspiciada por el silaoense al ser el secretario del ayuntamiento.

¿Activista de Silaoenses Unidos Contra la Corrupción?

A través del movimiento “Silaoenses Unidos Contra la Corrupción”, Rogelio Santoyo, en diciembre del año 2025, salió a decir que iba a realiza una serie de recorridos que denominó “la ruta de la corrupción”, aunque al poco tiempo también salió lo que al parecer son los procesos legales que se le persiguen.

Uno de los procesos legales que se le siguen, primeramente, es del propio nombre del movimiento “Silaoenses Unidos Contra la Corrupción”, porque ostenta pertenecer o ser el portavoz y al parecer no cuenta con ningún tipo de respaldo, inclusive el presidente del grupo, declaró que ya puso denuncia por la usurpación.

Entre los señalamientos que hay hacía Rogelio, fue el de su hermano, quien ocupaba un cargo directivo en Protección Civil municipal y que fue señalado en una denuncia por presunto hostigamiento sexual, siendo este despedido posteriormente.

Otra de las situaciones en las que aparece Rogelio Santoyo es la autorización que supuestamente otorgó para comprar un para un terreno “destinado al Hospital IMSS”, por un monto total de $20 millones 547 mil 310 pesos del que existen aparentes anomalías.

Sabías que… En actas de marzo y abril de 2023 se formalizaron las carpetas de investigación 25394/2022 y 18719/2023 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, relacionadas con presuntos hechos ocurridos en Tesorería municipal cuando Rogelio Santoyo era el secretario del ayuntamiento en el periodo del morenista Carlos García.