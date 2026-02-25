Celebra Normal de Irapuato 75 años formando docentes

Irapuato, Guanajuato.- La Escuela Normal Oficial de Irapuato (ENOI) conmemoró este día su 75 aniversario de servicio, celebrando más de siete décadas dedicadas a la formación de maestras y maestros con vocación, compromiso social y calidad humana.

Desde su fundación en 1951, la institución se ha distinguido por ser un referente de educación superior enfocado en la preparación de profesionales en Educación Preescolar, Educación Primaria e Inclusión Educativa. A través de la adecuada implementación de sus planes y programas vigentes, la ENOI ha contribuido de manera significativa al mejoramiento de la sociedad, formando generaciones de docentes que hoy impactan positivamente en las aulas y comunidades.

Además de la formación inicial, la escuela ha fortalecido la profesionalización docente mediante la oferta de maestrías, especialidades, diplomados y cursos de actualización, incorporando recientemente un programa de doctorado, lo que amplía las oportunidades de superación académica para docentes en servicio.

La ceremonia conmemorativa contó con la presencia de la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de docentes y directivos a lo largo de estas décadas, destacando su contribución para consolidar a la ciudad como un referente en materia educativa.

“El sector educativo hizo una gran labor, una labor muy importante en fomentar en nuestras niñas, en nuestros niños el amor por nuestra tierra, el amor por Irapuato, el estar reflexionando sobre nuestros orígenes, nuestra historia y las cosas buenas que pasan en nuestra ciudad, esa es la reflexión”, apuntó.

En el marco de esta celebración también se presentó la nueva mascota institucional, el Jaguar de la ENOI, símbolo de identidad, fortaleza y orgullo normalista.

Asimismo, se destacó el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura escolar y se inauguró el Módulo B, un edificio que fue construido gracias a la participación de las autoridades del Gobierno del Estado y a la gestión del Gobierno Municipal, este incluye 10 aulas adicionales, un salón para artes escénicas, oficinas y espacios diseñados para ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo académico.

La ENOI cuenta con la certificación ISO 21001:2018, que la distingue como una institución de excelencia en su sistema de gestión de organizaciones educativas.

Además, sus tres programas académicos están acreditados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación por un periodo de cinco años, lo que respalda la calidad y solidez de su proyecto formativo.

A 75 años de su creación, la Escuela Normal Oficial de Irapuato reafirma su compromiso con la educación, la formación integral de docentes y el desarrollo de una sociedad más justa y preparada, manteniéndose como una institución emblemática en la región.