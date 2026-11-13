“Secuestran” a enfermera de 21 años tras ataque contra clínica

Jaral del Progreso, Guanajuato.- La familia de María Guadalupe Elías Rodríguez, enfermera de 21 años, pide apoyo para localizarla luego de que la clínica Biomédicina sucursal Victoris, donde trabajaba, fue atacada a balazos. El hecho ocurrió en la comunidad de Victoria de Cortázar, en Jaral del Progreso, el martes 10 de noviembre.

Según los reportes difundidos, alrededor de las 4 de la tarde se reportó un tiroteo en una clínica de traumatología ubicada en la calle Prolongación Emiliano Zapata; ahí Policías municipales que acudieron tras los reportes de detonaciones encontraron casquillos percutidos y la puerta de acceso con impactos de bala, pero el inmueble estaba vacío.

Posteriormente, la madre de la joven, originaria de la comunidad Las Cruces, acudió ante las autoridades para informar que su hija trabajaba en esa clínica y que desconocía su paradero, “estamos buscando desesperadamente a María Guadalupe”, escribió la familia al difundir su fotografía en redes sociales.

En base a la información que se pudo conocer hombres armados entraron a la clínica y se llevaron por la fuerza a la enfermera en un vehículo, aunque no se conoce si fue cierto, subrayando que la familia presentó denuncia ante el Ministerio Público.