Arranca el Festival Internacional del Globo 2026; esperan 400 mil visitantes en León

León, Guanajuato.- Con la expectativa de recibir alrededor de 400 mil visitantes durante cuatro días, arrancó este viernes el Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 en León, Guanajuato, con la participación de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países.

La inauguración fue encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien dio la bienvenida a los visitantes, pilotos y equipos internacionales que participan en uno de los encuentros aerostáticos más importantes del país.

Durante su mensaje, la mandataria destacó el ambiente familiar del evento y la emoción de quienes acudieron desde temprano para presenciar el espectáculo de globos que llenan de colores el cielo de León.

En la ceremonia estuvo acompañada por el niño Giovanni, originario de Salamanca, quien logró vencer al cáncer y tuvo la oportunidad de volar en uno de los globos aerostáticos.

FIG 2026 tendrá 200 globos y conciertos internacionales

El festival se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre, con despegues matutinos y las tradicionales Noches Mágicas, en las que los globos aerostáticos forman parte de un espectáculo de luz y color.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, también dio la bienvenida a los visitantes. En el acto inaugural estuvieron presentes la directora general del FIG, Escandra Salim Alle, y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Como parte de la ceremonia, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó una bandera monumental.

La cartelera musical de esta edición incluye presentaciones de Calvin Harris, Alok, Tyson O’Brien, Santos Bravos, Xavi y Christian Nodal.

Viernes de la Gente tendrá acceso gratuito al FIG

Una de las actividades destacadas de esta edición es el Viernes de la Gente, iniciativa impulsada por la gobernadora Libia Dennise para facilitar que más familias disfruten del festival.

Durante este viernes 13 de noviembre, el acceso general es gratuito desde la mañana hasta la Noche Mágica y el concierto de Los Ángeles Azules.

Para esta edición del Festival Internacional del Globo se estima una derrama económica cercana a los 950 millones de pesos, además de la llegada de visitantes de diferentes partes de México y otros países.