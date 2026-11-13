Promueven cultura de paz y resolución de conflictos en escuelas de Abasolo

Estudiantes de la primaria Macrina Uribe participaron en actividades para fomentar el diálogo, el respeto y la convivencia sin violencia

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Estudiantes de la Escuela Primaria Macrina Uribe, en Abasolo, participaron en una plática del Taller de Resolución de Conflictos, con el objetivo de fomentar la sana convivencia y prevenir la violencia en los espacios escolares.

Durante la actividad, realizada el 12 de noviembre, niñas y niños participaron en dinámicas y ejercicios para reflexionar sobre la importancia de resolver sus diferencias mediante el diálogo, el respeto y la comunicación.

Estas acciones buscan proporcionar herramientas para mejorar la convivencia escolar y promover entre los estudiantes valores que contribuyan a construir entornos respetuosos y una cultura de paz.

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Redacción Notus

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