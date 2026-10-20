Sector campesino protestará en “puntos ya conocidos” de Guanajuato

Guanajuato.- Miembros de la Confederación Agropecuaria de México confirmaron su movilización en 10 estados de la república entre los que se encuentra Guanajuato. El vocero Mauricio Pérez informó que se realizarán a partir de las 9 de la mañana “en los puntos ya conocidos”.
Derivado del incumplimiento de los acuerdos con el gobierno, los campesinos decidieron convocar a otra protesta: “nosotros seguimos varados igual que el año pasado, donde nadie ha aterrizado una sola postura de solución”.
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Mauricio Pérez hizo un llamado a los compañeros que deseen unirse para asistir de manera pacífica, organizada y responsable. De igual manera, ante señalamientos de politización de la lucha, recalcó que la confederación no se encuentra ligada a ningún partido, ya que ninguno les ha resuelto.
“Estamos a favor de México y nuestros compañeros campesinos. No tenemos alianzas, acuerdos en lo oscurito, ni tampoco cualquier tipo de persuasión para poder llegar a malos manejos de este movimiento”, finalizó el vocero.