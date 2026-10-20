Sector campesino protestará en “puntos ya conocidos” de Guanajuato

El vocero Mauricio Pérez informó que la movilización este 27 de octubre se dará en 10 estados, incluyendo Guanajuato

Redacción Notus20 octubre, 2026

Guanajuato.- Miembros de la Confederación Agropecuaria de México confirmaron su movilización en 10 estados de la república entre los que se encuentra Guanajuato. El vocero Mauricio Pérez informó que se realizarán a partir de las 9 de la mañana “en los puntos ya conocidos”.

Derivado del incumplimiento de los acuerdos con el gobierno, los campesinos decidieron convocar a otra protesta: “nosotros seguimos varados igual que el año pasado, donde nadie ha aterrizado una sola postura de solución”.

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Mauricio Pérez hizo un llamado a los compañeros que deseen unirse para asistir de manera pacífica, organizada y responsable. De igual manera, ante señalamientos de politización de la lucha, recalcó que la confederación no se encuentra ligada a ningún partido, ya que ninguno les ha resuelto.

“Estamos a favor de México y nuestros compañeros campesinos. No tenemos alianzas, acuerdos en lo oscurito, ni tampoco cualquier tipo de persuasión para poder llegar a malos manejos de este movimiento”, finalizó el vocero.

Redacción Notus20 octubre, 2026

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