Campesinos se preparan para bloqueos en carreteras de Guanajuato

Guanajuato.- La Confederación Agropecuaria de México informó bloqueos carreteros para exigir soluciones, mejores condiciones y precios justos para el campo este martes 27 de octubre. Los productores tomarán vialidades clave de Guanajuato con el fin de pedir atención a sus demandas.

La carretera federal 45, en el tramo León-Silao; la autopista federal 45D, entre León y Salamanca; y la carretera La Piedad-Pénjamo, a la altura del entronque de La Herradura, son algunas de los puntos en donde al parecer podrían instalarse. Sin embargo, aún no se confirman los lugares ni la hora.

La confederación anunció bloqueos Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en el estado se toman en cuenta zonas con antecedentes de afectaciones:

León-Silao y León-Salamanca

La Piedad-Pénjamo / La Herradura

Abasolo-Irapuato /Pueblo Nuevo

Gillette y entronque a Cuerámaro

Federal 51: Celaya-San Miguel de Allende

Entre las demandas se encuentra la regularización de los pozos agrícolas, el incremento de la participación estatal a 400 pesos y mantener el apoyo federal de 800 pesos.