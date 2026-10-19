Campesinos se preparan para bloqueos en carreteras de Guanajuato

La Confederación Agropecuaria de México informó que este martes 27 de octubre se planea una protesta campesina en puntos estratégicos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Redacción Notus19 octubre, 2026
Bloqueo en la comunidad Laguna Larga de Cortéz, en Pénjamo, Guanajuato.

Guanajuato.- La Confederación Agropecuaria de México informó bloqueos carreteros para exigir soluciones, mejores condiciones y precios justos para el campo este martes 27 de octubre. Los productores tomarán vialidades clave de Guanajuato con el fin de pedir atención a sus demandas.

La carretera federal 45, en el tramo León-Silao; la autopista federal 45D, entre León y Salamanca; y la carretera La Piedad-Pénjamo, a la altura del entronque de La Herradura, son algunas de los puntos en donde al parecer podrían instalarse. Sin embargo, aún no se confirman los lugares ni la hora.

La confederación anunció bloqueos Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en el estado se toman en cuenta zonas con antecedentes de afectaciones:

  • León-Silao y León-Salamanca
  • La Piedad-Pénjamo / La Herradura
  • Abasolo-Irapuato /Pueblo Nuevo
  • Gillette y entronque a Cuerámaro
  • Federal 51: Celaya-San Miguel de Allende

Entre las demandas se encuentra la regularización de los pozos agrícolas, el incremento de la participación estatal a 400 pesos y mantener el apoyo federal de 800 pesos.

Redacción Notus19 octubre, 2026

Redacción Notus

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