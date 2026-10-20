Festival Universitario de las Artes reunirá a nueve universidades en León

León, Guanajuato.- Del 4 al 13 de noviembre se llevará a cabo la edición número 11 del Festival Universitario de las Artes (FUA) en León, con actividades gratuitas de música, teatro, danza y artes plásticas, a cargo de estudiantes de nueve instituciones de educación superior.

El encuentro se desarrollará en distintos recintos culturales de la ciudad y contará con la participación de la Universidad de Guanajuato (UG), a través de agrupaciones artísticas del Campus León y de sus escuelas de nivel medio superior.

La programación fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en el Auditorio Mateo Herrera del Fórum Cultural Guanajuato, con representantes de las instituciones participantes.

¿Dónde se realizará el Festival Universitario de las Artes?

Las presentaciones se llevarán a cabo en diferentes espacios culturales de León, entre ellos:

Teatro María Grever.

Jardín de las Jacarandas del Fórum Cultural Guanajuato.

Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

Auditorio Mateo Herrera.

Auditorio Jorge Ibargüengoitia de la Universidad de Guanajuato.

Todas las actividades tendrán acceso gratuito para el público en general.

El festival busca ofrecer espacios de expresión artística a estudiantes universitarios y acercar sus propuestas culturales a los habitantes de León.

Universidad de Guanajuato participará con cuatro agrupaciones

La Universidad de Guanajuato estará representada por el Grupo de Teatro Leneas y el Grupo Musical Espectro Lírico, ambos del Campus León.

También participarán el grupo Vibaile, de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, y la Estudiantina de la Escuela de Nivel Medio Superior León.

Entre las instituciones vinculadas con el festival se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la ENES León; la Universidad La Salle Bajío; la Universidad Iberoamericana León; el Instituto Tecnológico de León; el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Tecnológica de León (UTL) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Estudiante de la UTL diseñó la imagen del festival

Como parte de esta edición, las instituciones participantes convocaron a sus estudiantes a diseñar la imagen oficial del Festival Universitario de las Artes.

La propuesta ganadora fue elaborada por Lizeth Estrella González Contreras, estudiante de Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de León, quien ha participado en el festival durante los últimos tres años, tanto en las actividades como entre el público.

Durante la presentación, la estudiante estuvo acompañada por Martha Betzabé Murillo Hernández, directora de Desarrollo Académico y Docente de la UTL, quien reconoció su trabajo.

Presentan actividades del festival