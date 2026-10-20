Plantean que haya menos trámites para apertura de empresas en el estado

Celaya, Guanajuato.- Mejorar los procesos administrativos para disminuir trámites para apertura y funcionamiento de empresas, además de que las personas emprendedoras tengan más voz en las decisiones públicas fueron parte de lo expuesto en el último foro “Hacia una Nueva Ley de Economía Circular para el Estado de Guanajuato y sus Municipios”, mismo que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Celaya.

El objetivo del encuentro fue someter a consulta pública y recopilar aportaciones de los diversos sectores de la sociedad sobre la expedición de una Ley de Economía Circular, que a su vez consolida un ejercicio sustantivo de parlamento abierto y diálogo con actores principales de los sectores público, privado, académico y social.

La diputada panista María Isabel Ortiz Mantilla manifestó que el objetivo de la iniciativa es migrar del modelo tradicional de extracción, consumo y desecho, el cual genera graves impactos ambientales en la gestión de residuos y recursos hídricos, hacia un esquema sustentable que reincorpore los materiales a las cadenas de valor, optimice el uso de los recursos no infinitos, minimice los desperdicios y promueva empleos verdes e innovación tecnológica.

Tras la aprobación de la Ley General de Economía Circular a nivel nacional, dijo, Guanajuato busca actualizar su marco legislativo local para trascender del enfoque exclusivo de reciclaje establecido en 2024 hacia un modelo integral de responsabilidad compartida, ajustado a las realidades económicas, territoriales y sociales de sus 46 municipios.

La diputada Luz Itzel Mendo González resaltó que la iniciativa de la Ley de Economía Circular representa una oportunidad crucial para transformar la visión del desarrollo urbano, ambiental y económico en la entidad, pasando de una gestión reactiva de residuos a una planeación integral del ciclo de vida de los materiales.

La rectora de la Universidad de Celaya, Martha Aguilar Trejo, comentó que para hacer frente a los grandes desafíos ambientales del estado se requiere la suma de mentes brillantes, colaboración, responsabilidad social e innovación y expresó que la institución que representa tiene el compromiso de formar parte de esta ruta de acción ambiental, haciendo votos para que las reflexiones, el diálogo y el intercambio de experiencias durante el foro se traduzcan en un resultado exitoso para el desarrollo sostenible de Guanajuato.

Como parte del foro se desarrollaron tres mesas de análisis. En el eje “Gobernanza y Competencias”, se abordó la necesidad de evitar la duplicidad de trámites y cargas administrativas entre los gobiernos municipales y estatales.

Asimismo, se discutió cómo garantizar que las cámaras empresariales, la industria y las instituciones educativas tengan una participación y voz real dentro del Consejo Consultivo mediante incentivos y un firme compromiso formalizado.

En el segundo eje, denominado “Fomento y Compras Públicas”, se habló de la importancia de establecer incentivos y mecanismos de acompañamiento para que la industria local adopte modelos de economía circular y participe en compras públicas, priorizando a las empresas establecidas y locales en las licitaciones.

Durante el diálogo se destacó el reto normativo que enfrentan los centros de acopio y recicladores de base al instalarse en zonas habitacionales donde el uso de suelo está prohibido; y se sugirió otorgar puntaje preferencial en contrataciones públicas a aquellas empresas que adopten prácticas circulares e impulsar la capacitación mediante la vinculación con la academia.

El último eje, “Información y Distintivos”, se precisó la importancia de establecer incentivos y mecanismos de acompañamiento para que la industria local adopte modelos de economía circular y participe en compras públicas, priorizando a las empresas establecidas y locales en las licitaciones.

Durante el debate se analizó la necesidad de dotar de esquemas de corrección espontánea que prevengan sanciones, de establecer candados y la participación de instancias como el IMPI para blindar los secretos industriales, y de priorizar la asesoría y el acompañamiento preventivo por parte de la PAOT antes de aplicar medidas punitivas.

En el evento estuvieron presentes las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla y Luz Itzel Mendo González; y la rectora de la Universidad de Celaya, Martha Aguilar Trejo, así como representantes de los ayuntamientos de Celaya y Villagrán; de la comunidad estudiantil de la Universidad de Celaya y de la Universidad Latina de México; representantes de recicladoras de la región; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.