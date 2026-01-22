Secretaría de salud: sin presencia de brote activo de sarampión en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Guanajuato hasta el momento no presenta un brote activo de sarampión, informó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Ante el incremento de casos de sarampión en otras entidades vecinas, Guanajuato está preparado porque tiene altas coberturas de vacunación especialmente niños y niños que son la principal fortaleza para prevenir esta enfermedad.

“Se mantiene una vigilancia epidemiológica activa y permanente que permite detectar de manera oportuna cualquier caso y actuar a la brevedad”, agregó en un mensaje a la población el secretario de salud.

Además de una baja incidencia de casos confirmados de sarampión a nivel nacional, de acuerdo con el Informe Diario de Brotes de Sarampión en México de la Secretaría de Salud Federal, al ubicarse en el lugar 24 de la tabla nacional de incidencia.

Este comportamiento se explica por la vigilancia epidemiológica constante que permite la detección oportuna de casos desde el primer nivel de atención en los Centros de Salud de la Gente y en las unidades de segundo nivel, favoreciendo una atención médica adecuada.

Como resultado de estas acciones, no se han registrado defunciones por sarampión en el estado.

De manera paralela, se reforzó la estrategia permanente de vacunación, coordinada por las ocho Jurisdicciones Sanitarias, que ha permitido la aplicación de más de 400,000 a la población infantil durante el último año.

Actualmente, se tiene registro de cuatro casos de sarampión identificados desde el año pasado, los cuales recibieron atención médica y se encuentran recuperados.

Hasta el momento en números concretos se han aplicado 332,824 de triple viral que incluye inmunización contra el sarampión, rubeóla y paperas y otras 89,850 de doble viral que incluye protección contra el mismo sarampión y rubeóla.

Garantizó el secretario de salud que todas los Centros de Salud de la Gente cuentan con vacunas, personal altamente capacitado y protocolos de atención.

“Mi llamado es a mantener la calma, revisar las cartillas de vacunación de sus hijos y acudir a los servicios de salud ante cualquier duda”, agregó Cortés Alcalá.

Al año de edad se debe aplicar una dosis, una segunda a los 18 meses de nacido o puede ser a los 6 años cumplidos.

Refrendó que para el Gobierno de la Gente la salud es una prioridad y se cuida con prevención, responsabilidad y trabajo permanente.

La vacunación se realiza de forma continua en los 46 municipios, a través de los Centros de Salud y campañas intensivas, con la participación de distintas instituciones del sector salud, por lo que el titular de salud hizo un exhorto para que acudan a vacunar a sus pequeños.