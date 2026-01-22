Entregan certificados a especialistas en obra pública

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Obra Pública (SOP) en coordinación con la Secretaría de Economía y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) realizó la entrega de Certificados a Especialistas en Ingeniería de Costos de Obra y Servicios.

Durante el evento se otorgaron 57 certificados a servidoras y servidores públicos, 21 mujeres y 36 hombres, provenientes de municipios como León, Irapuato, Celaya, entre otros, quienes se capacitaron a través del Modelo Estatal de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, impulsado por la Secretaría de Economía, el cual se rige por tres ejes fundamentales:

Definición de perfiles de competencia laboral.

Evaluación de conocimientos, desempeño y resultados.

Reconocimiento formal de las capacidades y experiencia del personal.

El Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó: “Este proceso no termina aquí. Es el inicio de una ruta de profesionalización que busca fortalecer a nuestro gobierno, mejorar la toma de decisiones y, sobre todo, generar mejores resultados para la gente. Su preparación impacta directamente en mejores proyectos y en un mejor uso de los recursos públicos”.

Durante el evento estuvieron presentes la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar,; Salomón Ceballos Ochoa, Director General del IECA y Bertha Elena Ruiz, Titular de la Unidad Estatal de Costos, quienes colaboraron para este ejercicio de profesionalización.

“Esto refuerza uno de los puntos de nuestro Decálogo de la Gente: trabajando en equipo somos imparables, y es justamente así como logramos mejores resultados para Guanajuato”, destacó el titular de la SOP.

Por su parte, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, explicó que este programa nace de la necesidad de contar con personal experto en las áreas que asignan obra pública.

“Cada documento que hoy se entrega es reflejo de horas de estudio, disciplina y compromiso, pero sobre todo encierra una idea poderosa: que en Guanajuato la excelencia no es un discurso, sino una práctica constante, sustentada en la profesionalización sistemática y en la transparencia como valor”, dijo.