Promueven a la capital en España

El festival de Día de Muertos y atractivos turísticos fueron destacados por la alcaldesa guanajuatense

Velio Ortega21 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, informó que promovió los atractivos turísticos y el festival de Día de Muertos que se realiza en la capital del estado:

“Estuvimos en la inauguración del Pabellón Guanajuato, con la presencia de nuestra Gobernadora Libia Dennise y Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo Federal. Además, sostuvimos citas de negocio y activaciones con empresas turísticas internacionales y tour operadoras”.

Indicó que atendieron, junto con empresarias y empresarios de Guanajuato y de la capital Turismo a medios de comunicación europeos, ofreciendo entrevistas para reforzar la promoción de Guanajuato Capital como destino y seguir invitando a conocer nuestra ciudad y a su gente.

También se reunieron con Daniel Moral Pérez, de la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, así como encuentros con representantes de gobiernos y municipios mexicanos de estados como Veracruz y San Luis Potosí.

En su calidad de presidenta de la Asociación, Samantha Smith inauguró la muestra fotográfica “Día de Muertos en Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial” y un encuentro enogastronómico en el Atelier Utópica de El Corte Inglés, un espacio para compartir historia y tradiciones de la capital guanajuatense:

“Aquí mostramos experiencias que nos definen: la fotografía que guarda la memoria, la gastronomía que la mantiene viva y una de las celebraciones más representativas de México, el Día de Muertos”.

Velio Ortega21 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información