Promueven a la capital en España

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, informó que promovió los atractivos turísticos y el festival de Día de Muertos que se realiza en la capital del estado:

“Estuvimos en la inauguración del Pabellón Guanajuato, con la presencia de nuestra Gobernadora Libia Dennise y Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo Federal. Además, sostuvimos citas de negocio y activaciones con empresas turísticas internacionales y tour operadoras”.

Indicó que atendieron, junto con empresarias y empresarios de Guanajuato y de la capital Turismo a medios de comunicación europeos, ofreciendo entrevistas para reforzar la promoción de Guanajuato Capital como destino y seguir invitando a conocer nuestra ciudad y a su gente.

También se reunieron con Daniel Moral Pérez, de la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, así como encuentros con representantes de gobiernos y municipios mexicanos de estados como Veracruz y San Luis Potosí.

En su calidad de presidenta de la Asociación, Samantha Smith inauguró la muestra fotográfica “Día de Muertos en Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial” y un encuentro enogastronómico en el Atelier Utópica de El Corte Inglés, un espacio para compartir historia y tradiciones de la capital guanajuatense:

“Aquí mostramos experiencias que nos definen: la fotografía que guarda la memoria, la gastronomía que la mantiene viva y una de las celebraciones más representativas de México, el Día de Muertos”.