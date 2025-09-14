Se regula el flujo de agua proveniente de la Presa de Jalpa en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro señaló que continuará el flujo de agua por el río proveniente de la presa de Jalpa.

El mandatario dijo que tuvo una reunión con las autoridades encargadas de la Unidad de Riego y aseguró que se ha tomado la determinación de mantener la capacidad de la presa en un nivel constante, debido a esta continuarán desfogando el líquido sobrante.

Con esta decisión, Alfaro señaló que el flujo de agua que escurre de la presa y que llega al municipio a través del río se regulará y se mantendrá estable.

Cabe mencionar que el desborde del Río Turbio ha causado varias comunidades afectadas y cientos de hectáreas de cultivo afectadas; una de las que más destacó fue la comunidad de Liberación en donde varias casas y la escuela resultaron inundadas.

En este sentido el alcalde aseguró que los trabajos de limpieza de la escuela han concluido y que ya está en condiciones para que en los próximos días los alumnos se integren al centro educativo y puedan continuar con las clases.