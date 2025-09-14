Caja sospechosa contenía restos humanos

Irapuato, Guanajuato.- Dentro de una caja de plástico abandonada en el libramiento sur de Irapuato fueron localizados restos humanos, lo que movilizó a las autoridades tras una llamada de alerta al sistema de emergencias 911. El hallazgo ocurrió en la salida que conecta con la colonia Las Carmelitas, donde la caja escurría un líquido rojizo similar a la sangre.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, fueron el primer respondiente, quienes al llegar al lugar e inspeccionar el contenido al parecer si se trató de los restos de una persona.

Metros adelante se encontró una cartulina que tenía escrito un mensaje, informaron las autoridades.

La zona fue acordonada, y tiempo después, arribaron al lugar peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado quienes comenzaron con el levantamiento de los indicios dejados en el lugar, los cuales fueron anexados a una carpeta de investigación.

Así mismo, personal del Servicio Médico Forense levantó la caja con los restos en el interior, los cuales fueron trasladados para realizarles los exámenes prescritos por la ley, así mismo, para identificar a la víctima.